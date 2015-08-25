ВСУ получили 5 модернизированных транспортных самолетов Ан-26 - Полторак

Как отмечается на сайте Министерства обороны Украины, об этом министр сказал во время пребывания на Государственном предприятии "завод 410 гражданской авиации".

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"Согласно государственному оборонному заказу, Министерство обороны Украины заказало модернизацию и ремонт боевых и транспортных самолетов. Заказы поступили на все предприятия Украины. Что касается именно этого завода, мы заказали модернизацию и ремонт шести транспортных самолетов Ан-26, из которых 5 уже поставлено Вооруженным Силам Украины", - сказал Полторак.

Отмечается, что находясь на предприятии, глава оборонного ведомства вместе с руководством государства ознакомились с современными образцами авиационной техники. В частности, новейшими средствами связи и системами защиты летательных аппаратов, изготовленными отечественными предприятиями, военными вертолетами типа "Ми", новыми, модернизированными и обновленными самолетами семейства Антонова и отечественными беспилотными летательными аппаратами.

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"У нас уже подписан ряд контрактов с производителями беспилотных летательных аппаратов. Частично мы их уже получили. Разработки, бесспорно, заслуживают внимания. Аппараты, которые нас заинтересовали, будут тестироваться в зоне АТО, после чего по ним будут приниматься соответствующие решения", - отметил министр.