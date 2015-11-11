Милонов предложил российским военным посмотреть гей-пародию о Бонде и Борне

Он считает, что военные РФ должны видеть, что "армия оппонентов морально разлагается", передает "Русская служба новостей".

"Даже агенты сецслужб Ее Величества и американские агенты не настолько идеологически стойкие, поэтому момент педерастии возникает постоянно. Этот ролик – квинтэссенция той новости, что один из министров США, который занимается вопросами обороны, - открытый гомосексуалист. Собственно говоря, это правильно, чтобы наша армия видела, что наши оппоненты не такие стойкие и подвержены недостаткам", - сказал Милонов.

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Милонов считает, что Запад падет так же, как и Римская империя, ведь в армии последней все начиналось с того, что воины перестали заниматься битвами, а предавались "прелестям однополой любви".

Напомним, 11 ноября в интернете появился ролик о спецагентах Джеймсе Бонде и Джейсоне Борне в исполнении актеров Дэниела Крэйга и Мэтта Деймона. Он смонтирован так, чтобы создать видимость романтических отношений между героями. Ролик сопроводили тегом "Для России с любовью".