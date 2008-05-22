От укрепления гривни выиграют Нафтогаз и нефтеперерабатывающие заводы

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» и украинские нефтеперерабатывающие заводы выиграют от укрепления гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Никакого удешевления энергоресурсов мы не получим. Я думаю, что, безусловно, укрепление гривни позитивно скажется на финансовом оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины», который заработает лишнюю копейку. Заработают НПЗ, а конечный потребитель, безусловно, будет получать энергоносители по цене, по которой получает сегодня», - сказал А.ШЛАПАК.