Прогноз: летом курс доллара вернется к прежней отметке

Банкиры прогнозируют, что к лету курс доллара вернется к прежней отметке - 4,9-5,0 гривен за доллар.

Как пишет газета «Дело», по прогнозам экспертов, к сезону отпусков курс американской валюты на наличном рынке поднимется к отметке 4,9-5,0 гривен за доллар.

В связи с этим банкиры советуют не спешить расставаться с американской валютой.

"Сейчас стоимость доллара находится практически на самом дне. Как только правительство начнет проводить расчеты за газ, возмещать НДС и проводить другие гривневые выплаты, курс американской валюты вырастет. Может быть, не сразу, но, скорее всего, курс вернется в коридор 4,95-5,0", - считает начальник управления дилинга банка "Хрещатик" Валерий ДОАГА.

Газета отмечает, что основная причина того, что миллионы украинцев, получающих зарплату в долларах, стали беднее - борьба с инфляцией. Наличный курс доллара тесно взаимосвязан с межбанковским рынком: падение/рост курса на межбанке практически всегда влечет за собой его снижение/увеличение на наличном рынке.

С ним согласен начальник казначейства Укрсоцбанка Феликс ИНДЕНБАУМ. "По всем экономическим показателям рынок должен стабилизироваться в районе 4,9-5,0. Но это произойдет при условии, что ни правительство, ни президент не будут совершать резких политических маневров", - прогнозирует он.