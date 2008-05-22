В Тернопольской области преподаватель института погорел на взятке

В Тернопольской области при получении взятки задержан преподаватель.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, заместитель директора по хозяйственной части Бережанского агротехнического института, который также преподавал “Охрану труда”, стал требовать от студентов деньги за успешную сдачу экзамена.

“Староста одной из групп собрал со студентов 600 гривен, чтобы заплатить за хорошие оценки. После того, как педагог получил взятку, он был сразу задержан правоохранителями», - сообщила Л.ДОЛИШНАЯ.

По ее данным, в отношении преподавателя-взяточника следователь прокуратуры Бережанского района возбудил уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).