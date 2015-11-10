Погода на сегодня: вторник будет дождливым и туманным

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Сегодня, 10 ноября, по всей Украине сохранится пасмурная и дождливая погода.

В западной части ночью и утром возможен туман, ветер 7-12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +11..+13, ночью +5..+7.

В северных регионах и в Киеве днем +10..+12, ночью +4..+6.

В центре +11..+13, ночью +5..+7.

В восточных областях из-за сильных туманов с видимостью 200-500 метров ночью и утром объявлено штормовое предупреждение. Дневная температура составит +6..+8, ночная +4..+6, в Луганской области ночью +2..+4.

На юге дождливо: днем +11..+13, ночью +5..+7.