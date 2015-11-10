Порошенко поздравил Киевские духовные школы с 400-летием со дня основания

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви МП, приветствие участникам торжеств зачитал советник президента Юрий Богуцкий на годовом акте в Киево-Печерской лавре.

«Поздравляю вас с заметным рубежом в духовной истории Украины – 400-летием Киевских духовных школ. Со времен своего основания они оказали значительное влияние на процессы создания украинского государства. Духовные школы стали средоточием самобытной киевской православной традиции. Надежным фундаментом украинского образования, науки и культуры. Каждое поколение выпускников давало примеры подвижнического служения на благо украинского народа», - отмечает президент Украины.

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В то же время Порошенко назвал Киевские духовные школы символом возрождения украинского государства.

«Преодоление несправедливостей, причиненных украинской Церкви и народу - в прошлом. Наше общество высоко ценит усилия преподавателей и выпускников Киевских духовных школ, которые во времена внешней агрессии и крупных общественных трансформаций, стоят рядом с воинами, которые защищают Украину, готовят церковно-государственное сотрудничество на Европейских традициях и принципах, учат общество единству и социальной ответственности. Желаю всем доброго здоровья, благополучия, вдохновения и мира», - поздравил Президент Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, на годовом акте в Киево-Печерской лавре научные звания профессоров и доцентов получил преподавательский состав КДАиС. Также орденами УПЦ МП были награждены благотворители и ученые. Лучшие студенты Киевской духовной академии и семинарии были награждены стипендиями имени Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Участие в торжествах в честь 400-летия Киевских духовных школ приняли Чрезвычайные и Полномочные Послы в Украине: Республики Беларусь Валентин Величко, Республики Болгария - Красимир Минчев, Грузии - Михаил Уклеба, Российской Федерации - Михаил Зурабов, Румынии - Корнел Ионеску, Республики Сербия - Раде Булатович, временный поверенный в делах Республики Молдова - Олег Хинку.

Также на торжествах были представители Поместных Православных Церквей митрополит Дарданельський и экзарх всего Геллеспонта (Константинопольская Церковь), митрополит Филиппопольський Нифон (Антиохийская Православная Церковь), митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимская Православная Церковь), архиепископ Цагерский и Лентехский Стефан (Грузинская Православная Церковь), архиепископ Нижнедунайский Кассиан (Румынская Православная Церковь), митрополит Тамассийський и Оринийський Исайя (Кипрская Православная Церковь), митрополит Лангадийский Иоанн (Элладская Православная Церковь) и другие.

Утром, 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца и 400-летию Киевских духовных школ Предстоятель УПЦ МП Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Предстоятель УПЦ МП удостоил преподавателей и сотрудников духовных школ в священном сане богослужебных наград.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине, а также совершена заупокойная ектения по усопшим преподавателями и воспитанниками Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщалось, 23 декабря 2014 года Священный Синод УПЦ МП принял решение о праздновании 400-летия Киевских духовных школ на общецерковном уровне. 20-21 октября в Киеве состоялась международная конференция, посвященная 400-летию Киевских духовных школ, в которой приняли участие богословы из 10 стран мира, где были подписаны договоры о сотрудничестве с 5-ю зарубежными вузами.