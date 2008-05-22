Украина передала ЕС гарантии чистоты подсолнечного масла

Украина передала Евросоюзу все необходимые гарантии относительно чистоты подсолнечного масла.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил первый заместитель председателя Представительства Украины при ЕС Василий ФИЛИПЧУК.

“Официально могу подтвердить, что Представительство Украины при ЕС передало Еврокомиссии в письменной форме предварительное согласование всех гарантий, которых Еврокомиссия требовала по обеспечению безопасности подсолнечного масла из Украины”, - сказал он.

В.ФИЛИПЧУК отметил, что украинская сторона предоставила гарантии, как относительно проведения лабораторных анализов, предоставления сертификатов для каждой партии экспортируемого масла, так и обязалась не экспортировать ни одной партии масла без этих документов.

Кроме того, по словам заместителя председателя Представительства Украины при ЕС, украинская сторона пригласила представителей Еврокомиссии посетить Украину и проверить состояние производства подсолнечного масла и уровень качества лабораторных исследований.

“Мы надеемся, что в ближайшее время все вопросы будут сняты”, - сказал В.ФИЛИПЧУК.

Как сообщал УНИАН, 21 мая представитель Еврокомиссии Нина ПАПАДУЛАКИ сообщила, что Еврокомиссия рассматривает возможные меры против импорта украинского масла.

16 мая Еврокомиссия попросила страны-члены ЕС не импортировать масло из Украины, пока Киев не предоставит окончательных гарантий относительно исключения возможности попадания загрязненного масла на рынок ЕС.

В тот же день, 16 мая, Украина передала Еврокомиссии письмо за подписью Главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА с информацией о мероприятиях, направленных на недопущение загрязнения подсолнечного масла в будущем. В то же время, Украина не предоставила гарантий, что не будет экспортировать масло до осуществления мер по проверке его чистоты.

6 и 14 мая Еврокомиссия дважды обращалась к Украине с просьбой сообщить о результатах расследования загрязнения масла минеральными маслами и гарантировать неповторение таких загрязнений в будущем.

Еврокомиссия, в частности, требовала брать образцы и проводить исследование каждой партии подсолнечного масла на возможность наличия в ней минеральных масел, предоставлять сертификаты вместе с аналитическими докладами об отсутствии недопустимого уровня загрязнения масла, предоставлять детали протоколов отбора образцов, лабораторий и методов анализа, которые используются при осуществлении проверки растительного масла на наличие минеральных масел, предоставить гарантии, что подсолнечное масло не будет экспортироваться в ЕС до осуществления всех мер, перечисленных выше.

Загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было выявлено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после выявления Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное масло украинского происхождения, а также продукты, которые содержали свыше 10% загрязненного украинского масла.

В целом, загрязненное масло было выявлено в 13 странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9 третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

Общий объем экспорта украинского подсолнечного масла на рынок ЕС достигает 1 млрд. дол. в год.