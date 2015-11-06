Синоптики пообещали на сегодня теплый день без дождя

08:39, 06 ноября 2015
Общество
187 0

Сегодня на территории Украины будет без существенных осадков, температура днем поднимется до +14.

flickr.com/photos/62175405@N07

Об этом сообщает Гидрометцентр при ГСЧС.

Читайте такжеСиноптики рассказали, какой будет эта зима в Украине

В восточных областях ожидается температура от +7 до +9, в центральных -  от +6 до +9, в южных -  от +7 до +14, в западных -  от +5 до +14, в северных - от +5 до +9.

В Киеве облачно, без существенных осадков, температура от +5 до +7.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter