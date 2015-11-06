Синоптики пообещали на сегодня теплый день без дождя
08:39, 06 ноября 2015Общество
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Сегодня на территории Украины будет без существенных осадков, температура днем поднимется до +14.
В Киеве будет облачно / flickr.com/photos/62175405@N07
Об этом сообщает Гидрометцентр при ГСЧС.
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В восточных областях ожидается температура от +7 до +9, в центральных - от +6 до +9, в южных - от +7 до +14, в западных - от +5 до +14, в северных - от +5 до +9.
В Киеве облачно, без существенных осадков, температура от +5 до +7.
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