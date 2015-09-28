Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки

12:02, 28 сентября 2015
Общество
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В Украину сегодня пришла настоящая осенняя погода.

Заморозки / Фото УНИАН

Ночью 30 сентября и 1 октября в западных областях на почве, на высокогорье Карпат и в воздухе местами ожидаются заморозки 0-2°.

Об этом сообщает гидрометцентр.

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Как сообщал УНИАН, в Украину пришла настоящая осенняя погода - сегодня на части территории ожидаются дожди, а температура упадет в некоторых областях до +12.

По сообщению Гидрометцентра, на большей части территории Украины без осадков, только на севере и в центре ожидаются дожди, температура днем от +10 до +26.

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