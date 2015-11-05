Nemiroff представил Украину на саммите TFWA Tax Free Cannes 2015

На стенде Nemiroff можно было ознакомиться с широким ассортиментом продукции компании и обсудить вопросы сотрудничества.

По словам директора по глобальным продажам международной водочной компании Nemiroff Сергея Добровольского, участие Nemiroff в саммите – это подтверждение статуса международного бренда, признанного в мире.

«Качество бизнес-контактов участников и посетителей саммита делает мероприятие уникальным в своем роде, – считает Сергей Добровольский.

– К слову, в ходе саммита мы получили новые интересные предложения. Если учесть, что по результатам прошлого года мы удвоили объемы продаж в канале dury-free, то в этом году ждем не просто повторения успеха, а еще более впечатляющих результатов: мы значительно усиливаем уровень своего присутствия на рынках, на которых уже представлена продукция Nemiroff, а также планируем открыть для бизнеса новые рынки и регионы».

На сегодня Nemiroff занимает 8-е место в рейтинге мировых водок, и рынок DF&TR всегда был в высоком приоритете в рамках глобальной стратегии развития. Уже можно говорить о значительных достижениях в 2015 году - компания ожидает прирост в 50%, планирует завершить год на отметке 200 000 кейсов - 3,9% от глобальных продаж в сегменте - что в условиях стагнации рынка можно без преувеличения назвать успешным результатом.