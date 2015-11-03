В Электронном архиве освободительного движения публикуют документы о войске ЗУНР

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, 16 выпусков “Вестников” Государственного секретариата военных дел ЗУНР 1918-1919 годов с информацией о полномочиях военной администрации, мобилизации воинов Украинской галицкой армии, материально-техническом обеспечении, оплате труда и многом другом теперь доступны онлайн.

Как рассказал архивист Центра исследований освободительного движения Роман Тютенко, поскольку “Вестник” выходил во время украинско-польской войны 1918-1919 гг., местом издания был тот город, в котором располагалось правительство ЗУНР, — Тернополь, Станислав (теперь Ивано-Франковск), Каменец-Подольский.

В “Вестниках” урегулированы полномочия гражданской и военной администраций ЗУНР, представлены списки руководящих лиц в Украинской галицкой армии, списки пехоты, конницы, артиллерии, ветеринарной, санитарной служб, духовенства, органов правосудия, интендатурыЗУНР.

“Здесь есть распоряжение о мобилизации и демобилизации воинов Украинской галицкой армии, о создании военных округов на территории ЗУНР, приказы войсковым, окружным и уездным комендантам и указания жандармерии ЗУНР”, - рассказал Тютенко.

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Среди документов можно также найти данные о материально-техническом обеспечении солдат и офицеров УГА, в частности отчеты о военном имуществе окружных команд ЗУНР, провизии, оплате службы, униформах военных.

Документы доступны на сайте Е-архива освободительного движения по ссылке.

В пресс-центре напомнили, что открытый в марте 2013 года Электронный архив освободительного движения avr.org.ua является совместным проектом Центра исследований освободительного движения, Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального музея «Тюрьма на Лонцкого». Сегодня в Е-архиве доступны копии 22640 документов.