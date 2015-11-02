Украинский государственный домен обслуживает ряд сайтов боевиков - соцсети
18:32, 02 ноября 2015Общество
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Государственный домен Украины GOV.UA обслуживает сайты с сепаратистским содержанием.
Сепаратистский сайт, который обслуживается государственным доменом Украины / facebook.com/EuroMaydan
Об этом говорится в сообщении группы ЕвроМайдан на странице в Facebook.
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"У правительства Украины есть своя доменная зона GOV.UA (http://www.gov.ua/) только для государственных учреждений и организаций. Сейчас в этой зоне работает как минимум 2 сайта с сепаратистскими текстами статей", - говорится в сообщении.
Сепаратистский сайт, который обслуживается государственным доменом Украины / facebook.com/EuroMaydan
В частности, согласно сообщению, речь идет о Снежнянском городском совете (http://snezhnoe-rada.gov.ua/) и администрации города Свердловск и Cвердловского района Луганской области (http://svk.gov.ua/ru/).
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