Против задержанного в ”Шереметьево” украинца возбуждено уголовное дело

В отношении одного из задержанных в аэропорту "Шереметьево-1" граждан Украины возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ - "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Московского УВД на водном и воздушном транспорте.

Мужчина, который должен был вылететь в Петропавловск-Камчатский, был задержан сотрудниками ЛУВД "Шереметьево".

"Мужчина находился в нетрезвом состоянии и вместе с подвыпившим приятелем не был допущен к полету сотрудниками аэропорта. После этого он заявил, что у него в багаже находится взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, протрезвев, пассажир признался, что пошутил.

После составления протокола при содействии посольства Украины в Москве мужчина был отпущен под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Аэрофлота РИА Новости сообщили подробности инцидента.

"В среду в 19.10 в "Шереметьево-1" произвел вынужденную посадку по техническим причинам рейс Су-825, следовавший из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Все пассажиры были выведены из самолета для пересадки на другой лайнер. Двум пассажирам было отказано в посадке, так как они были в состоянии сильного алкогольного опьянения и вели себя неадекватно", - сообщила заместитель начальника пресс-службы Аэрофлота Елена СЕМЕНОВА.

По ее словам, после посадки на другой лайнер группа пассажиров из шести украинских туристов устроила скандал на борту и требовала вернуть на борт двух своих товарищей, которых не пустили на самолет.

"Последней попыткой возврата приятелей стало сообщение одного из туристов о взрывном устройстве, которое находилось у него в багаже, после чего все пассажиры были выведены из самолета, а сотрудники службы безопасности Аэрофлота и "Шереметьево-1" приступили к досмотру самолета и багажа", - отметила Е.СЕМЕНОВА.

По ее словам, в это время все нарушители были доставлены в линейное управление внутренних дел (ЛУВД) аэропорта.

"Взрывное устройство специалистами не было обнаружено, и самолет вылетел в четверг в 2.53 мск. По информации ЛУВД, три нарушителя привлечены к административной ответственности, а с пассажиром, заявившем о взрывном устройстве, проводится дальнейшее разбирательство, после чего он будет привлечен к уголовной ответственности", - сообщила Е.СЕМЕНОВА.

Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ, группа украинских туристов из 8 человек была задержана в московском аэропорту "Шереметьево-1" по обвинению в терроризме в ночь на 27 июля.

Один из задержанных в “Шереметьево” украинских туристов - депутат Киевского облсовета, нашеукраинец Олег ЧЕРНЕЦКИЙ – называет инцидент в московском аэропорту недоразумением и результатом завышенных амбиций российского правоохранителя.