В Житомире Skoda протаранила милицейскую "Ниву", среди пострадавших трое правоохранителей (фото, видео)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Житомирской области.

Как отметили в главке, авария произошла вечером 31 октября в Житомире на перекрестке улиц Киевской и Мануильского.

Около 22.00 на перекрестке улиц Киевской и Мануильского автомобиль Skoda, двигаясь по ул. Киевской в направлении автовокзала, совершил столкновение с патрульным автомобилем «Нива», который двигался, по словам очевидцев, на зеленый свет светофора по улице Мануильского в направлении улицы Котовского.

От удара патрульный автомобиль «Нива» вынесло на тротуар. В результате ДТП пострадали водитель и 2 пассажира «Нивы», 30-ти и 24-летний сержанты милиции и 30-летний старшина милиции, находившиеся на дежурстве в составе группы задержания УГСО, а также пешеход , по предварительным данным - житель Коростышевского района 1969 года рождения.

Водитель «Нивы», получивший закрытую черепно-мозговую травму, доставлен в реанимационное отделение Житомирской областной больницы, еще 3 пострадавших госпитализированы в другие лечебные учреждения города.

За рулем Skoda находился житель областного центра, продолжается установление других сведений о нем.

Сейчас по факту ДТП проводится расследование.