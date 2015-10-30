ОБСЕ зафиксировала 39 взрывов неподалеку от Донецка

Об этом говорится в отчете миссии по 29 октября, опубликованном сегодня.

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Представители ОБСЕ заявили об увеличении частоты взрывов возле Донецкого аэропорта.

Наблюдатели миссии отмечают, что во время пребывания на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка (6 км к северо-западу от центра города), они "в целом слышали 39 взрывов и несколько очередей из стрелкового оружия, большинство из которых звучали на расстоянии 7-10 км к югу от занимаемых ими позиций".

Вместе с тем, во время пребывания в подконтрольной боевикам "ДНР" Горловке, представители миссии слышали примерно 30 выстрелов из автоматических гранатометов, несколько отдельных случаев применения стрелкового оружия и огонь из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 3-4 км к юго-западу от места их пребывания.

Также миссия зафиксировала три неустановленных взрыва к северо-востоку от контролируемого правительством Украины села Анадоль (39 км на север от Мариуполя), а также два отдельных неустановленных взрыва с северо-востока и севера от Авдеевки (41 км на север от Мариуполя).