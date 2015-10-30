Минобороны: пожарным удалось локализовать очаг возгорания на складе боеприпасов в Сватово

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. "По состоянию на 09.30 30 октября 2015 года пожар на территории объединенного полевого склада в г. Сватово локализован, новые очаги пожара не наблюдаются, фиксируются одиночные разрывы боеприпасов, но без разлета снарядов2, - говорится в сообщении.

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Личный состав Вооруженных сил совместно с работниками подразделений МВД, ГСЧС приступил к инженерной разведки и зачистке территории вокруг места происшествия, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов, из-за срабатывания сигнальной ракеты возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. По данным ГСЧС, в результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы.

В пресс-службе Министерства обороны информируют, что, по уточненным данным, в результате пожара и детонации были травмированы четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, один гражданский человек погиб и один получил ранение.