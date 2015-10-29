Тука сообщил, что стало причиной пожара на складах в Сватово

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил председатель Луганской ВГА Георгий Тука, передает ТСН.

"Было два выстрела из ракетниц. Первый выстрел военнослужащие потушили. Но пока они тушили, раздался второй выстрел, который и вызвал пожар", - сказал он.

По словам Георгия Туки, по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Теракт".

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Также глава Луганской области добавил, что в результате взрывов два человека погибли и еще два получили ранения.

Как сообщал УНИАН ранее, в Сватово Луганской области горят склады с боеприпасами. Заместитель председателя ВЦА Юрий Клименко сообщил об одном погибшем в результате попадания снаряда. При этом, представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник не подтвердил информацию о погибшем человеке в результате взрывов в Сватово, которые возникли из-за пожара на складе боеприпасов.