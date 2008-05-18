Акция к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, проходит в Винице

Сегодня винницкий областной Центр профилактики и борьбы со СПИДом проводит акцию «Жизнь. Недорого», посвященную Всемирному дню памяти людей, которые умерли от СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении винницкого областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Цель акции - не только почтить память людей, умерших от СПИД, но и привлечь внимание общества и представителей власти к эпидемии ВИС/СПИД в Украине и Винницкой области в частности, напомнить, что эта проблема касается каждого, а безразличие к ней может стать причиной смертей еще десятков тысяч людей.

В этот день совместно с областным и городским Центром социальных служб семьи, детей и молодежи, отделом по делам семьи и молодежи городского совета, управлением образования городского совета, неправительственными общественными организациями "Позитив", "Отчий дом", "Паросток", инициативной группой ЛЖВС, на площади летнего театра Парка культуры и отдыха имени Горького с 13 до 20 часов состоятся выставка плакатов "Молодежь против СПИДа", распространение информационной литературы и символики, сбор крови с целью тестирования на ВИЧ, конкурс рисунков на асфальте, выставка плакатов, конкурсы с призами, викторины, музыкальное сопровождение, шествие со свечами.

Впервые Всемирный день памяти людей, умерших от СПИД, проводился в 1983 году в американском городе Сан-Франциско.

В Винницкой области с начала эпидемии ВИЧ выявлен 1861 ВИЧ-инфицированный, 472 установлен диагноз СПИД, умерли 325 ВИЧ-инфицированных граждан (в том числе от СПИДа – 186 человек). На диспансерном учете сейчас находятся 1207 ВИЧ-инфицированных, в том числе с диагнозом СПИД - 228 человек. На контроле находятся 87 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 85 детей здоровые, 21 ребенок – ВИЧ-инфицированные, 17 – умерли.