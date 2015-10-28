МВД начало набор в спецназ Национальной полиции (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В частности, сегодня, 28 октября, первая часть претендентов на службу в спецподразделении Национальной полиции Украины начала этап психологического тестирования. Изучение кандидатов проводится на базе Национальной академии внутренних дел, расположенной в Киеве, говорится в сообщении.

Сегодняшнее тестирование прошли около 150 кандидатов. Столько же организаторы конкурса планируют проверять ежедневно, кроме воскресенья. Процесс тестирования продлится до 7 ноября включительно.

Читайте такжеОтбор анкет, психологическое тестирование и "детектор лжи": в МВД рассказали, через что пройдут кандидаты в КОВД

Всего тестирование пройдут около 1,3 тыс. претендентов на службу в спецподразделении полиции, отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в процессе реформирования МВД в структуре Национальной полиции будет создан Корпус оперативно-внезапного действия - КОВД. Это спецподразделение должно профессионально и качественно выполнять функции, которые ранее возлагались на такие подразделения как «Беркут», «Сокол», «Грифон» и другие.

В МВД заявляли, что претенденты в КОВД будут проходить психологическое тестирование, проверку с помощью полиграфа. Также их проверят на причастность к сепаратизму, криминальное прошлое, зависимость от наркотиков или алкоголя, склонность к разглашению служебной информации. Кроме того, кандидатов будут проверять на причастность к преступлениям против мирного населения во время событий февраля 2014 года в Киеве, подчеркнул он.

После прохождения этих испытаний кандидата допустят к проверке физической подготовки.

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что набор бойцов полицейского спецподразделения «длительный процесс, который может длиться полгода и больше».