Мариупольских ветеранов поздравили с Днем освобождения Украины (фото)

Мариупольских ветеранов поздравили с 71-годовщиной освобождения территории Украины от немецких оккупантов.

Сегодня в 15:00 в ДК "Молодежный" состоялось торжественное мероприятие ко Дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, передает городской сайт 0629.com.ua. Торжество началось с исполнения государственного гимна страны. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших. После официальной части творческие коллективы Мариуполя подарили ветеранам праздничную концертную программу.

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