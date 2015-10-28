Мариупольских ветеранов поздравили с Днем освобождения Украины (фото)

18:15, 28 октября 2015
Общество
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Мариупольских ветеранов поздравили с 71-годовщиной освобождения территории Украины от немецких оккупантов.

0629.com.ua

Сегодня в 15:00 в  ДК "Молодежный" состоялось торжественное мероприятие ко Дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, передает городской сайт 0629.com.ua.

Торжество началось с исполнения государственного гимна страны. 

0629.com.ua

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших. После официальной части творческие коллективы Мариуполя подарили ветеранам праздничную концертную программу.

0629.com.ua

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