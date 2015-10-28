Мариупольских ветеранов поздравили с Днем освобождения Украины (фото)
18:15, 28 октября 2015Общество
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Мариупольских ветеранов поздравили с 71-годовщиной освобождения территории Украины от немецких оккупантов.
0629.com.ua
Сегодня в 15:00 в ДК "Молодежный" состоялось торжественное мероприятие ко Дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, передает городской сайт 0629.com.ua.
Торжество началось с исполнения государственного гимна страны.
0629.com.ua
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших. После официальной части творческие коллективы Мариуполя подарили ветеранам праздничную концертную программу.
0629.com.ua
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