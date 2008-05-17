В Киеве временно перекроют движение на некоторых улицах

В связи с проведением официального приема участников ежегодного собрания Совета директоров ЕБРР в Киеве будет временно перекрыто движение транспорта на некоторых улицах.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, 18 мая с 19.00 до 24.00 будет закрыта для проезда автотранспорта улица Пушкинская; 17-20 мая с 6.00 до 20.00 - улица Институтская на участке от Крещатика до улицы Ольгинской;

17 мая - улица Лысенко от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Ярославов вал.