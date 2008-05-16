Богатырева об укреплении украинской государственности в Крыму

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА не исключает «кадровые решения» относительно чиновников Крыма, которые не занимаются укреплением украинской государственности в автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге после заседания СНБО.

«Если объективные причины, то нужно помогать из центра их решать, если субъективные – необходимо принимать кадровые решения. Я уверена, что все члены СНБО и в дальнейшем будут поддерживать такой подход», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Секретарь СНБО отметила, что вначале будет проверено, почему крымская власть не выполняет свои обязанности относительно усиления украинской государственности в Автономной республике Крым.

По ее словам, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании СНБО.

В этой связи Р.БОГАТЫРЕВА отметила необходимость увеличения финансирования образовательных программ в Крыму.

«Речь шла о том, каким образом усилить присутствие (украинского государства – УНИАН). Просто выпускать решения, их, конечно, можно выпускать, но, наверное, нужно усилить финансирование и решать те вопросы, которые власть может сегодня решать. Это земельные вопросы, вопросы реализации образовательных программ, которые действуют в Министерстве образования и на территории АРК», - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Она также подчеркнула, что Крым нужно наполнять украинским патриотическим духом.

Также Р.БОГАТЫРЕВА сообщила, что в таком направлении будет проходить следующее заседание СНБО Украины, посвященное рассмотрению экономической и политической ситуации в АРК.