Секретное оружие для победы: волонтеры мобилизуют творческие войска

Об этом пишет основатель проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега на странице движения в Facebook.

"Полгода назад мы смогли запустить масштабную рекламную кампанию "Армии нужны глаза". Она покрыла собой Интернет, радио, наружную рекламу и телевизор. Все это на правах социальной рекламы - то есть абсолютно бесплатно. Много кто хочет крутить свою "социалку" по телеку. Но нам верят и дают такую возможность. При наличии качественного материала мы могли бы менять баннерную программу раз в 2 недели, наружную рекламу - раз в 1,5 месяца, ролик по телевизору - раз в квартал", - сообщил волонтер.

По его словам, задача состоит в том, что такая реклама должна достигать своей цели - менять сознание людей и поддерживать наши новые проекты. Для этого нужны люди творческих профессий.

"Скажу сразу, что у них не будет никаких зарплат. Речь идет чисто о волонтерстве в свободное время", - добавил Дейнега.

Как отмечается, на данный момент проекту нужны: Копирайтеры - те, кто способен генерировать яркие идеи, а затем оформлять их в емкие и цепкие тексты.

Дизайнеры/арт-директора - те, кто способен генерировать яркие идеи, а затем оформлять их в качественные, "говорящие" изображения.

Читайте такжеВолонтёр батальона "Донбасс" вручила Корбану памятную награду за два переданных бойцам беспилотника

Флешери - нам обязательно понадобятся баннеры, которые сами себя не сделают.

Проектные менеджеры - для координации творческих людей понадобятся стальные нервы и знание одной из программ по организации дистанционного труда.

Видео-продакшн: мы будем благодарны, если вы сможете помочь организовать для нас съемочный процесс и реализовать сценарии ТВ-роликов.

Звукозаписывающая студия/дикторы/композиторы для запуска радио роликов.

Как сообщал УНИАН, ранее в знак протеста волонтеры из Мариуполя вернули свои ордена президенту.