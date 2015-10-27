Задержание сепаратиста на админгранице с оккупированным Крымом готовили заранее - депутат

Задержание участниками блокады жителя города Старый Крым Олега Панькова, который пытался въехать на полуостров, готовилось заранее, сообщил народный депутат Георгий Логвинский, пишет Крым.Реалии.

«Это не было случайное задержание. Все это время устанавливались связи и цели. Потому что эти люди дополнительно, зачастую на территории Украины, находят соучастников преступления, проводят здесь соответствующую сепаратистскую деятельность. И нам нужно это установить. В данном случае, возьму грех на душу, задержали молодого человека сотрудники милиции полка «Азов» и этот человек находился под соответствующим наблюдением, и СБУ абсолютно не случайно находилась там, и абсолютно не случайно его задержали»,– рассказал он в эфире Радио Крым.Реалии.

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Депутат также сообщил, что в списках подозреваемых в государственной измене 274 судьи, более 150 прокуроров. По его словам, задержание грозит даже рядовому милиционеру, который изменил присяге.

Политик посоветовал простым крымчанам, не нарушавшим законодательство Украины, не бояться, и приезжать на территорию материковой Украины. «Обычные граждане. Мы к ним априори относимся как к заложникам. Мы понимаем, что если Украина не смогла защитить этих граждан, то у нас нет прав называть их сепаратистами»,– сказал он.

Участники гражданской акции по блокаде Крыма 26 октября задержали на административной границе с полуостровом жителя города Старый Крым Олега Панькова, который, по их утверждениям, был главой избирательной комиссии на так называемом референдуме в марте 2014 года.

Один из участников блокады, представитель батальона «Азов» рассказал Крым.Реалии, что Паньков ранее был военнослужащим украинской армии, однако после аннексии Крыма «воевал за «ДНР». Задержан Паньков при попытке проехать в Крым на автобусе.

Бойцы «Азова» передали задержанного представителям СБУ, которые увезли его, предположительно, в Херсон.