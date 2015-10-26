Погода на сегодня: неделя начнется ясным днем, на севере – дожди

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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Сегодня, 26 октября, в западных регионах ожидается +8..+12, на Закарпатье до +14. Ночью также без приморозков: +4..+7.

В центральных областях днем температура поднимется до +9..+12, ночью - +4..+6.

На севере нашей страны метеорологи прогнозируют +8+11 днем и +3..+6 ночью. Будет пасмурно, возможны дожди.

В восточном регионе ожидаем +8..+11, ночью чуть холоднее: +2..+4.

На юге днем +12..+14, в Одесской области до +15. Ночная температура будет колебаться между +3..+8.

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В столице сегодня будет переменная облачность, днем до +11, ночью – 6 градусов тепла.