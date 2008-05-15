Экспортеры не успевают вывозить подсолнечное масло и зерно

Министерство экономики Украины изучает возможность отмены квот на экспорт подсолнечного масла и зерновых.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

“Мы сейчас такую возможность изучаем, но главным приоритетом при этом остается стабилизация ценовой ситуации. Если будут гарантии со стороны производителей не увеличивать потребительские цены, то мы, естественно, будем рассматривать любую возможность”, - отметил министр.

Б.ДАНИЛИШИН сообщил, что переговоры с производителями продукции уже ведутся.

Вместе с тем, министр отметил, что на сегодняшний день экспортерам не удается вывезти те объемы продукции, которые позволяют квоты.

Как сообщал УНИАН, и. о. председателя Запорожской облгосадминистрации Валерий ЧЕРКАСКА заявил сегодня, что по итогам заседания Кабинета министров при участии губернаторов ряда областей 14 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству экономики проработать возможность отмены экспортных квот на зерно и подсолнечное масло.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО 15 мая заявил, что правительство должно принять решение об отмене ограничений на экспорт зерна и растительного масла.

Президент считает, что при действии квот стабильная промышленная переработка урожая 2008 года попадает под угрозу срыва, поскольку сейчас остановилось 13 заводов масложировой отрасли, десятки тысяч работников отправлены в вынужденные отпуска. Имеющиеся остатки продукции значительно превышают потребность внутреннего рынка к началу нового маркетингового года.

Как отмечает В.ЮЩЕНКО, по оценкам научных кругов, от введения квотирования экспорта отечественные сельскохозяйственные производители уже потеряли от 1,1 до 1,4 млрд. долл.

Напомним, постановлением №271 от 28 марта 2008 года Кабмин продлил действие установленных до 31 марта т.г. квот на экспорт пшеницы (200 тыс. тонн), ячменя (400 тыс. тонн) и ржи (3 тыс. тонн) до 30 апреля.

Кабмин постановлением №418 от 23 апреля увеличил квоты на экспорт ячменя и пшеницы. Увеличена квота на экспорт ячменя на 500 тыс. тонн - с 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн; на экспорт пшеницы, смеси пшеницы и ржи на 1 млн. тонн - с 200 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн. Кроме того, действие квот продлено до 1 июля.

25 апреля Министерство экономики начало регистрацию заявок на получение лицензий на экспорт зерновых, квота на экспорт которых увеличена и продлена до 1 июля 2008. Срок подачи заявок - 11 календарных дней.