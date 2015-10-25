Боевики рассказали о причинах запрета "Врачам без границ" работать на территории "ДНР"

Об этом заявили в "комитете "ДНР" по аккредитации международных миссий", передает один из информресурсов боевиков.

Читайте такжеДень в зоне АТО прошел без обстрелов, военные смогли проголосовать на выборах

Пророссийские террористы утверждают, что отменили аккредитацию "Врачей без границ" из-за того, что якобы "был выявлен ряд подозрительных действий со стороны указанной организации, среди которых сбор информации оборонного характера, а также проведение психологических тренингов среди населения прифронтовых районов, несущих заведомую социальную дезориентацию граждан. Кроме того, был зафиксирован факт поставки психотропных препаратов, ввоз и оборот которых должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями норм "законодательства" "ДНР" и нормативных актов министерства здравоохранения "ДНР".

Отметим, информация о запрете появилась 24 октября.

Ранее сообщалось, что с начала российской агрессии на востоке Украины организация "Врачи без границ" передала 170 учреждениям здравоохранения медицинские материалы для лечения раненых и хронически больных пациентов. Она провела более 85 тыс. консультаций совместно с местными специалистами "посредством 40 мобильных клиник", оказывая помощь "людям, живущим в местах, откуда врачи и медсестры уехали, а аптеки пусты".

"Врачи без границ" до запрета обеспечивали 77% поставок инсулина пациентам старше 18 лет, а также 90% материалов для гемодиализа на подконтрольных боевикам территориях, говорится в сообщении. Вследствие отзыва аккредитации около 150 пациентов в местах заключения "не смогут больше получать лечение, которое им предоставляется с 2011 года". Прекращение поставок медицинских материалов и лекарств может привести к тяжелым осложнениям у больных.