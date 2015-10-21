Док из фильма "Назад в будущее" записал видеообращение

Соответствующее видео размещено на официальной странице фантастического фильма в Facebook.

"Мои вычисления оказались верными - сейчас 21 октября 2015 года. Будущее наконец-то наступило. Да, оно отличается от того, каким мы его себе представляли. Но не волнуйтесь. Ваше будущее еще просто не написано. Ничье не написано. Оно станет таким, каким вы сами его сделаете. Поэтому делайте его хорошим", - говорится в его обращении.

10/21/15! The Future is NOW! Doc Brown has a special message just for you. #BTTF2015 Posted by Back to the Future Trilogy on 20 октября 2015 г.

Стоит отметить, что сегодня, 21 октября 2015 года, - день, в который герой фильма Марти Макфлай переместился на машине времени.

21 октября 2015 года отмечается во всем мире как День трилогии "Назад в будущее".