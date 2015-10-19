На плакате пробега до Дню независимости Польши Львов изобразили в ее составе
Городской глава Львова Андрей Садовой пригласил генерального консула Польши во Львове на разговор относительно рекламного плаката польской общественной акции, на котором Львов изображен частью этой страны.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
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«Пригласил Генерального консула Республики Польша во Львове для выяснения официальной позиции Варшавы в отношении этого безобразия. К сожалению, среди партнеров акции, которая присоединила на своих рекламных материалах Львов и Вильнюс к Польше, и мэрия Варшавы, и банк PKO B. P., который работает в Украине, и глубоко уважаемая мною Gazeta Wyborcza. Как бы отреагировали поляки, если бы немцы бегали свои марафоны с картами III Рейха включительно с Вроцлавом и Щецином? Или может нам в учебниках по географии включать лемковские земли до Сяна? Организаторы марафона в Варшаве совершили или неразумно, или с явной провокационной целью. Дружба дружбой, но такое пропускать категорически нельзя. Очень надеюсь, что на уровне МИД будет хоть какая-то реакция», – заявил городской глава Львова.
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Как информирует сегодня издание PoloNews, в Польше общественная кампания под названием "Пробег независимости" использует карту страны довоенных времен, которая включает в себя часть нынешней территории Украины, Беларуси и Литвы.
Плакат кампании с изображением довоенной карты Польши разместили также в здании МИД страны.
"Сообщаем, что это является авторским проектом и показывает две отдельные карты Польши, наложенные друг на друга. Первая карта – это карта границы с 1918 года, после обретения Польшей независимости, а вторая – это карта актуальная. Такое разделение предусматривает подпись 1918-2015", – заявили представители кампании.
Стоит заметить, что в МИД страны никоим образом ситуацию с картой пока не прокомментировали, сообщает польское издание.
Напомним, с сентября 2011 года до текущего момента обязанности генконсула Республики Польша во Львове исполнял Ярослав Дрозд.