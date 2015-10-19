На плакате пробега до Дню независимости Польши Львов изобразили в ее составе

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

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«Пригласил Генерального консула Республики Польша во Львове для выяснения официальной позиции Варшавы в отношении этого безобразия. К сожалению, среди партнеров акции, которая присоединила на своих рекламных материалах Львов и Вильнюс к Польше, и мэрия Варшавы, и банк PKO B. P., который работает в Украине, и глубоко уважаемая мною Gazeta Wyborcza. Как бы отреагировали поляки, если бы немцы бегали свои марафоны с картами III Рейха включительно с Вроцлавом и Щецином? Или может нам в учебниках по географии включать лемковские земли до Сяна? Организаторы марафона в Варшаве совершили или неразумно, или с явной провокационной целью. Дружба дружбой, но такое пропускать категорически нельзя. Очень надеюсь, что на уровне МИД будет хоть какая-то реакция», – заявил городской глава Львова.

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Как информирует сегодня издание PoloNews, в Польше общественная кампания под названием "Пробег независимости" использует карту страны довоенных времен, которая включает в себя часть нынешней территории Украины, Беларуси и Литвы.

Плакат кампании с изображением довоенной карты Польши разместили также в здании МИД страны.

"Сообщаем, что это является авторским проектом и показывает две отдельные карты Польши, наложенные друг на друга. Первая карта – это карта границы с 1918 года, после обретения Польшей независимости, а вторая – это карта актуальная. Такое разделение предусматривает подпись 1918-2015", – заявили представители кампании.

Стоит заметить, что в МИД страны никоим образом ситуацию с картой пока не прокомментировали, сообщает польское издание.

Напомним, с сентября 2011 года до текущего момента обязанности генконсула Республики Польша во Львове исполнял Ярослав Дрозд.