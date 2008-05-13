В Украину идет потепление

Завтра в Украине будет тепло, ночью пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 14 мая в Украине переменная облачность, ночью, кроме северных областей, днем в восточных, южных областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на юге до 12°, днем 13-18°, в Закарпатье и в южной части местами 20-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

15-16 мая в Украине переменная облачность. Без осадков, только днем 16 мая в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем 16 мая в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15 мая 1-6° тепла, в северных, центральных, восточных, местами в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в южной части, а 16 мая в Украине 7-12° тепла; температура днем 18-23°, на Закарпатье до 25°, 15 мая на Левобережье 14-19°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

17- 18 мая в западных, северных и местами центральных областях кратковременные дожди, кое-где грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 8-14°, в восточной части местами 5-7° тепла; днем 19-25°, в Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях до 28°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7°, днем 15-17°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

15-16 мая в столичном регионе переменная облачность. Без осадков, только днем 16 мая кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15 мая 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, 16 мая 7-12° тепла; днем 18-23°.

17-18 мая в Киевской области кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.