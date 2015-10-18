Авария катера в Затоке: затонувшее судно поднимут, чтобы убедиться в отсутствии новых жертв

Об этом заявил вице-премьер Украины, глава правкомиссии по расследованию аварии судна Геннадий Зубко, передает ТСН.

Спасатели хотят убедиться, что на судне действительно находились 36 человек, как это было заявлено капитаном, а не больше, сообщил он.

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"Сейчас принято решение комиссии, не дожидаясь разрешения владельца судна, которое сейчас находится за полтора километра от берега, продолжать спасательную операцию. Поднять это судно, транспортировать его к берегу и убедиться еще раз, что, действительно, то количество людей, которое есть со слов капитана на борту, является таким, потому что мы сегодня не уверены, что там еще кто-то на судне не остался еще дополнительно", - сказал Зубко.

Глава комиссии также добавил, что спасательная операция закончится тогда, когда судно будет отбуксировано к берегу.

Кроме того, вице-премьер поблагодарил спасателей, которые, по его словам, предотвратили увеличению количества погибших.

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"С момента возникновения ситуации в 15:38 и до момента госпитализации в Белгород-Днестровской областной больницы прошло 2 часа 40 минут. В 18.20 уже были госпитализированы. Время, за которое было спасено пострадавших был минимальный во всех инструкциях", - отметил он.

Зубко добавил, что благодаря слаженной работе ГСЧС, спасательного морского центра и других служб удалось предотвратить увеличение смертей, потому что температура воды была низкой (10-12 градусов) и долго бы люди там не продержались.

Как сообщал УНИАН, авария катера "Иволга" произошла 17 октября около 15:30 в ЗатокеОдесской области. По последним данным, погибли 14 из 36 пассажиров.