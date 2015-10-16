На Полтавщине на два года посадили бойца АТО, угрожавшего мэру гранатой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона Украины завершено судебное рассмотрение уголовного производства по обвинению гражданина С. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины», - отмечается в сообщении.

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Комсомольский городской суд Полтавской области за совершение вышеуказанных уголовных преступлений и с учетом смягчающих обстоятельств и личности обвиняемого, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, проинформировали в прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2015 года гражданин С., проходя службу в рядах Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, приобрел две боевые гранаты, которые прислал почтой по месту своего фактического проживания в Полтавскую область.

«В июле 2015 года указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в Комсомольский городской совет, где, грубо нарушая общественный порядок, устроил ссору в приемной Комсомольского городского головы и пытался запугать присутствующих с применением гранат. Гражданин С. был задержан, а взрывные устройства изъяты», - отметили в военной прокуратуре.