Если деньги не придут вовремя, метро в Донецке будет подтоплено

В Донецке строящейся метрополитен будет подтоплен шахтными водами, если из государственного бюджета срочно не поступят запланированные 8 млн. грн. Об этом заявляют горно-технические государственные инспекторы.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции представители территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области сообщили, что затопить строящийся метрополитен могут подземные воды шахты "Заперевальная №2", которая находится в процессе ликвидации.

Критическая ситуация связана с невыполнения проектных решений и календарного графика строительства водоотливного комплекса на этой закрывающейся шахте. По словам главного инженера Донецкой исполнительной дирекции по ликвидации шахт Романа МИМИНАШВИЛИ, "на шахту "Заперевальная №2" в этом году предусмотрено направить из госбюджета 8 млн. грн., чтобы запустить насос для откачки шахтных вод". Установка насоса, или водоотливного комплекса займет полтора-два месяца, уточнил он. Однако деньги из Киева не поступают, а уровень воды в горных выработках шахты с каждым днем повышается, "уже превышена безопасная, критическая отметка", подчеркивают специалисты.

Шахтная вода поднялась от отметки минус сто, перешла нулевой уровень и достигла 7,7 метров, "то есть до того, чтобы пойти в метро, осталось 61,7 метра, и тогда вода пойдет в метро, что грозит его подтоплением и остановкой строительных работ", констатировал начальник государственной инспекции охраны труда реструктуризации и шахтного строительства Анатолий ПОДОРВАНОВ. По его словам, "за каждый просроченный день на шахте "Заперевальная №2" вода поднимается на 0,5 и на 0,6 метров в сутки по стволу".

В связи с этим, подчеркнул А.ПОДОРВАНОВ, "создалась реальная угроза гидрологической безопасности Пролетарского и Буденовского районов Донецка – жилым микрорайонам и промышленным предприятиям".

"Фактически уже упущено время! Если даже сейчас будет финансирование возобновлено, то, согласно календарному графику, все равно последствия, которые произойдут, если вода поднимется до уровня 60 метров, никто не может предугадать", - заявил в свою очередь главный горно-технический инспектор Государственной инспекции охраны труда реструктуризации и шахтного строительства Сергей ХОДЮША. По его мнению, "моделирование таких ситуаций нигде в мире не производилось, и в условиях Донбасса мы сталкиваемся с тем, что те прогнозы, которые дают гидрогеологи, не всегда достоверны". С.ХОДЮША акцентировал, что, "предсказать сейчас положительные результаты никто не может, какие реальные последствия возникнут, можно будет только увидеть наяву".

"При подтоплениях начнется не только поступление воды, а начнется изменение самих физических свойств горных пород, - добавил А.ПОДОРВАНОВ, - А в тех породах как раз и находится крепь метрополитена, это тоннели небольшого сечения". Он убежден, что в случае подтопления "потребуются большие денежные вложения в метро, чтобы сделать дополнительную гидроизоляцию, усилить те выработки, которые будут потом подвержены воздействию таких пород и т. д."

На пресс-конференции сообщили, что, согласно проекту закрытия, шахта "Заперевальная №2" должна была закрыться еще в 2002 году, однако из-за недостаточного финансирования ее ликвидация до сих пор не завершена.

"Проектная стоимость закрытия шахты "Заперевальная №2" предусматривает финансирование в объеме 25 млн. 97 тыс. грн., из них уже освоено 14 млн. 795 тыс. грн., но в настоящее время финансирование работ Министерство угольной промышленности не производит", - заключил главный инженер Донецкой исполнительной дирекции по ликвидации шахт Р.МИМИНАШВИЛИ.