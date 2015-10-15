Государственное телерадиовещание начало трансляцию на временно оккупированную часть Луганской области

21:51, 15 октября 2015
Общество
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Телеканал "ЛОТ" и радио "Пульс" Луганской областной государственной телерадиокомпании начали вещание на временно оккупированную часть Луганской области.

Станица Луганская / panoramio.com/user/4179762

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

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"Теперь они доступны в Луганске и в прифронтовых Станично-Луганском и соседних районах", - написал он в соцсети. До сих пор там можно было смотреть и слушать только пропагандистские российские и сепаратистские каналы, отметил Юрий Клименко.

Кроме того, добавил он, уже установили или собираются в ближайшее время установить более мощные передатчики для вещания на временно оккупированных территориях и в других местах области.

Друзья, телеканал «ЛОТ» и радио «Пульс» теперь вещают на оккупированный Луганск, а также доступны жителям прифронтовых...

Posted by Юрий Клименко on Thursday, 15 Октябрь 2015
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