Государственное телерадиовещание начало трансляцию на временно оккупированную часть Луганской области

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

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"Теперь они доступны в Луганске и в прифронтовых Станично-Луганском и соседних районах", - написал он в соцсети. До сих пор там можно было смотреть и слушать только пропагандистские российские и сепаратистские каналы, отметил Юрий Клименко.

Кроме того, добавил он, уже установили или собираются в ближайшее время установить более мощные передатчики для вещания на временно оккупированных территориях и в других местах области.