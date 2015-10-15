Государственное телерадиовещание начало трансляцию на временно оккупированную часть Луганской области
Телеканал "ЛОТ" и радио "Пульс" Луганской областной государственной телерадиокомпании начали вещание на временно оккупированную часть Луганской области.
Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
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"Теперь они доступны в Луганске и в прифронтовых Станично-Луганском и соседних районах", - написал он в соцсети. До сих пор там можно было смотреть и слушать только пропагандистские российские и сепаратистские каналы, отметил Юрий Клименко.
Кроме того, добавил он, уже установили или собираются в ближайшее время установить более мощные передатчики для вещания на временно оккупированных территориях и в других местах области.
Друзья, телеканал «ЛОТ» и радио «Пульс» теперь вещают на оккупированный Луганск, а также доступны жителям прифронтовых...Posted by Юрий Клименко on Thursday, 15 Октябрь 2015