В Мариуполе начали проверку состояния дорог и готовности коммунальщиков к зиме

Начат осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог.

Об этом сообщает 0629.com.ua со ссылкой на управление ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Госавтоинспекция Донецкой области совместно с представителями Служб автомобильных дорог, облавтодоров, Укрзалізницi и коммунальных организаций начинает осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог. Цель мероприятия – устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети и проверка готовности дорожных и коммунальных служб к зиме.

Во время осмотра специалисты проверят состояние покрытия дорог, технических средств регулирования дорожного движения, обеспечения видимости и тому подобное. Особое внимание уделят аварийно-опасным участкам дорог, местам концентрации ДТП.

"Также будут проверены коммунальные и дорожные службы в части их готовности к содержанию дорог в зимний период. Эти подразделения должны обеспечить надлежащее техническое состояние снегоуборочной техники, достаточные запасы горюче-смазочных материалов и песчано-соляной смеси, а также быть готовыми к оперативному реагированию в случае резкого ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.