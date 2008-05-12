Цены на газ для населения поднимут. Но не сейчас

Подорожание газа для населения, которое должно было произойти еще 1 мая, не произошло даже 8 мая, когда на заседании Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) должны были утвердить повышение розничных цен на газ для населения, запланированное Кабмином, пишет газета "Сегодня".

Заседание Нацкомиссии состоялось, но вопрос подорожания газа даже не рассматривали, отмечает издание. "В повестке заседания Комиссии на 8 мая вопроса о подорожании газа не было. Насколько мне известно, причины сугубо технические - вопрос просто не готов к рассмотрению", - заявила замглавы пресс-службы НКРЭ Елена Слободянюк. По ее словам, газ непременно подорожает на обещанных 3-5%, как только все будет готово. Точной даты пока нет, но скорее всего это произойдет до конца месяца. Единственное утешение, что газ будет дорожать задним числом. То есть, нам не придется, например, в июне заплатить разницу еще и за май. "Исключено. Никто не будет увеличивать процент повышения тарифов условно с 3% до 6%", - заявил руководитель пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский.

По мнению директора энергетических программ центра им. Разумкова Владимира Сапрыкина, подорожание газа для населения - вопрос одно-двух недель. "Впереди еще больше половины мая, цены поднять успеют. Подорожание это вполне обоснованное, и сделать это надо было еще в прошлом году. Просто нужно сопровождать это увеличением адресной помощи нуждающимся слоям населения", - говорит Сапрыкин.

Как сообщалось, правительство Юлии Тимошенко постановлением от 9 апреля рекомендовало с 1 мая ежемесячное повышение цен на 3% для тех, кто сжигает в год менее 2500 куб. м и на 5% — для тех, кто сжигает более 12 000 куб. м. Наиболее ощутимым станет повышение для владельцев частных домов, у которых на обогрев дома может уйти как раз порядка 12 тыс. кубометров в год, а то и больше. До конца года газ станет для них почти на четверть дороже.

Также газ подорожает и для предприятий теплокоммунэнерго, что приведет, по расчетам коммунальщиков, к росту тарифов на отопление и горячую воду к концу года минимум на 15%