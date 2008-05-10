Убит криминальный авторитет в Одессе

Сегодня в 12.00 в Одессе в доме по ул. Богдана Хмельницкого неизвестный застрелил Тенгиза КАРЧАВУ, 1965 года рождения, ранее неоднократно судимого, известного в преступном мире как “Тенгиз”.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГУБОП МВД Украины Елена МЕЛЬНИК, по словам свидетелей преступления, к Т.КАРЧАВЕ во дворе подошел неизвестный мужчина, отвел его в сторону и сделал два выстрела в голову.

Милиция считает, что выстрелы были произведені из револьвера. Т.КАРЧАВА умер на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-секретаря ГУБОП МВД Украины, Т.КАРЧАВА входил в ближайшее окружение «вора в законе» известного как “Антимос”.

В сентябре прошлого года работники ГУБОП арестовали Т.КАРЧАВУ в Житомирской области возле поселка городского типа Ружен. Тогда в его личных вещах милиция нашла оружие и наркотики. Впрочем, по решению Королёвского районного суда Житомира Т.КАРЧАВА был освобожден под подписку о невыезде, после чего он скрылся.

Кроме того, в отношении Т.КАРЧАВЫ расследуется дело, возбужденное по материалам ГУБОП следственным отделом УМВД Украины в Ривненской области по факту совершения хулиганских действий (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса).

*** В Украине Антимос исполняет роль держателя воровского «общака», контролирует наркобизнес, банды похитителей автомобилей, “лохотронщиков” и т.п. на территории Одессы и Одесской области, а также в других городах. С помощью Антимоса были налажены каналы контрабанды из стран Кавказа в Украину. Он также причастен к переправке нелегальных мигрантов в страны Западной Европы.