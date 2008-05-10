Два человека погибли на карусели в Луганске

Вчера в 21.30 в Луганске в парке отдыха "Дружба" произошло падение карусели «центрифуга», вследствие чего погибли двое людей (мужчина 1985 г.р. и девушка 1991 г.р.) и 8 человек с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в городскую больницу.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, причины падения карусели устанавливаются.

На месте произошедшего работали оперативные группы Главного управления МЧС в Луганской области, МВД, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники прокуратуры.

По факту трагедии правоохранительными органами проводится расследование.