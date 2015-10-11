Жуткое ДТП на Житомирщине: за рулем одного из авто был работник иностранного консульства

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

Отмечается, что «вчера около 22.15 на 187 км автодороги Киев-Чоп автомобиль «Тойота» под управлением 59-летнего работника одного из иностранных консульств в Украине совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который выезжал со второстепенной дороги, и водитель которого не убедился в безопасности своего маневра".

О каком консульстве идет речь, милиция пока не уточняет из-за тайны следствия.

Вместе с тем в областном главке сообщили, что погибшими в ДТП являются водитель «ВАЗа», 18-летний житель поселка Курное Житомирской области, и пятеро его пассажиров - двое парней и трое девушек, 1997, 1998, 1999, 2000 годов рождения, также жители сел Курное и Березовая Гать.

Уточняется, что в больницу с политравмой доставлена 60-летняя пассажирка «Тойоты».

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.