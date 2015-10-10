11-12 октября в южных и западных областях ожидается сильный дождь, в Карпатах со снегом

11-12 октября в южной части и большинстве западных областей Украины местами ожидается сильный дождь, в карпатском регионе с мокрым снегом.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра. Читайте такжеВ Карпатах выпал первый снег Согласно сообщению, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; на высокогорье Карпат ожидаются метели.

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