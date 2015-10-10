11-12 октября в южных и западных областях ожидается сильный дождь, в Карпатах со снегом
16:49, 10 октября 2015Общество
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11-12 октября в южной части и большинстве западных областей Украины местами ожидается сильный дождь, в карпатском регионе с мокрым снегом.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Согласно сообщению, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; на высокогорье Карпат ожидаются метели.
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