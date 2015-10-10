Матиос допускает обмен задержанных в Украине ГРУшников на Надежду Савченко

Об этом Матиос сообщил в интервью «Зеркалу недели».

«Только после вынесения приговора, до приговора это невозможно», - сказал прокурор, отвечая на вопрос, считает ли он правильным решением обменять Ерофеева, Александрова или Старкова на Надежду Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко или других незаконно удерживаемых в России украинцев.

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По его словам, Россия является участницей международного права, поэтому, если эти люди осуждены и переданы, Россия должна обеспечить отбывание наказания своими гражданами, совершившими преступления на территории другого государства.

Как сообщал УНИАН, летчицу Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

По данным адвокатов, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

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16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое россиян будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

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Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.