СБУ предотвратила перевозку на временно оккупированную территорию аккумуляторов и одежды.

Как сообщает пресс-центр СБУ, неподалёку от села Березовое Марьинского района Донецкой области Служба безопасности Украины блокировала две попытки пересечения линии разграничения в обход установленного пункта пропуска.

Читайте такжеБлокада Крыма: Ни одна фура не пересекла админграницу с оккупированным полуостровом

Водитель полугрузового автомобиля пытался доставить на временно оккупированную территорию строительные материалы и одежду на общую сумму 139,6 тысяч гривен.

Другой грузовик пытался незаконно перевезти товары широкого потребления на сумму 126 тысяч гривен.

Также в районе города Счастье Луганской области задержан автомобиль «Газель», в котором пытались перевезти на временно оккупированные территории аккумуляторы, одежду и обувь на общую сумму 228 тыс. грн.

Продолжается следствие.