СБУ предотвратила перевозку на временно оккупированную территорию аккумуляторов и одежды
СБУ предотвратила перевозку на временно оккупированную территорию аккумуляторов и одежды.
Как сообщает пресс-центр СБУ, неподалёку от села Березовое Марьинского района Донецкой области Служба безопасности Украины блокировала две попытки пересечения линии разграничения в обход установленного пункта пропуска.
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Водитель полугрузового автомобиля пытался доставить на временно оккупированную территорию строительные материалы и одежду на общую сумму 139,6 тысяч гривен.
Другой грузовик пытался незаконно перевезти товары широкого потребления на сумму 126 тысяч гривен.
Также в районе города Счастье Луганской области задержан автомобиль «Газель», в котором пытались перевезти на временно оккупированные территории аккумуляторы, одежду и обувь на общую сумму 228 тыс. грн.
Продолжается следствие.