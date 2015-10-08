В Госпогранслужбе отстранили от должностей глав Восточного и Западного управлений

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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Он отметил, что сегодня состоялось очередное заседание коллегии Госпогранслужбы, на котором рассматривалось ряд вопросов, в том числе состояние оперативно-служебной деятельности за девять месяцев текущего года, насколько эффективно пограничники подготовлены к осенне-зимнему периоду, вопросы противодействия коррупции, борьбы с преступностью на государственной границе и много других вопросов.

"В ходе этого заседания проанализировали состояние деятельности каждого регионального управления, каждого органа охраны границы, то есть пограничного отряда, и по решению этого заседания коллегия приняла решение, и двух глав региональных управлений, начальника Восточного регионального управления и начальника Западного регионального управления, были отстранены от их должностей за определенные просчеты в организационной деятельности и организации службы", - подчеркнул Слободян.

Как пояснил помощник главы Госпогранслужбы, речь не идет об увольнении.

"Мы военнослужащие, поэтому со службы никто никого не освобождал. Их отстранили от выполнения обязанностей за занимаемыми должностями", - сказал Слободян.

Также он отметил, что устранены лица будут исполнять обязанности на каких других участках ответственности, а должности начальников региональных управлений будут занимать другие люди.

На сайте Госпогранслужбы отмечено, что должность начальника Западного регионального управления занимал генерал-майор Владимир Плешко, а Восточного - Александр Биньковский.