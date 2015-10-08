МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль
Министерство иностранных дел (МИД) в связи с обострением ситуации с безопасностью в Израиле рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну без крайней необходимости.
В частности, МИД рекомендует не посещать район Восточного Иерусалима, палестинские территории и населенные пункты Израиля, расположенные в непосредственной близости от Сектора Газа.
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В частности, в перечне городов, которые нежелательно посещать на данном этапе, Наблус, Вифлеем, Хеврон, Рамалла, Тулькарм, Дженин и их окрестности.
«Гражданам, которые находятся на территории Израиля, следует проявлять повышенную бдительность и осторожность, соблюдать правила личной безопасности, постоянно следить за новостями о развитии ситуации в этой стране», - подчеркивают в МИД.
В случае попадания в чрезвычайные или критические ситуации, внешнеполитическое ведомство советует гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство Украины в Израиле.