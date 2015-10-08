Краматорская милиция провела тактические учения с группой "Тайфун"

Учения были организованы с целью обеспечения выполнения специальных задач при проведении операций по задержанию вооруженных злоумышленников, освобождению заложников, а также для поддерживания высокой боевой, психологической и физической подготовки краматорских милиционеров.

Правоохранители отработали "вводную" задачу в ходе которой совершенствовали навыки стрельбы. Начальник Краматорского горотдела Виталий Максымив также принял участие в учениях, а его результаты были положительными, сообщает пресс-служба Краматорского ГО ГУ МВД в Донецкой области.