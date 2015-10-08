Краматорская милиция провела тактические учения с группой "Тайфун"
16:07, 08 октября 2015Общество
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Сотрудники Краматорского горотдела милиции приняли участие в оперативно-тактических учениях по отработке оперативных планов "Гром", "Сирена" с группой "Тайфун".
Учения были организованы с целью обеспечения выполнения специальных задач / 6264.com.ua
Учения были организованы с целью обеспечения выполнения специальных задач при проведении операций по задержанию вооруженных злоумышленников, освобождению заложников, а также для поддерживания высокой боевой, психологической и физической подготовки краматорских милиционеров.
Милиция приняла участие в оперативно-тактических учениях / 6264.com.ua
Правоохранители отработали "вводную" задачу в ходе которой совершенствовали навыки стрельбы. Начальник Краматорского горотдела Виталий Максымив также принял участие в учениях, а его результаты были положительными, сообщает пресс-служба Краматорского ГО ГУ МВД в Донецкой области.
Правоохранители отработали "вводную" задачу / 6264.com.ua
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