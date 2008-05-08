В Харькове сессия областного совета «кроет» Тимошенко под открытым небом

В Харькове на площади Свободы напротив Дома советов под звуки Гимна Украины началась 27-я сессия облсовета 5-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, сессию открыл председатель областного совета Василий САЛЫГИН, объявив, что это заседание проходит в связи с тем, что Контрольно-ревизионное управление по результатам проверки заблокировало счета облсовета, а также в связи с необходимостью рассмотрения протеста прокурора на предыдущее решение облсовета о внесении изменений в бюджет области.

По словам В.САЛЫГИНА, есть кворум, и сессия облсовета является правомочной.

В интервью журналистам перед началом сессии В.САЛЫГИН заявил, что такой шаг депутатов в том числе является ответом правительству Юлии ТИМОШЕНКО, действия которого, по его мнению, направлены “на уничтожение народа Украины”.

По его словам, сессии могут проводиться в любых условиях, и «никаким КРУ не удастся подавить демократию и органы самоуправления. Наша страна освободится во второй раз от этого антинародного правительства».

В.САЛЫГИН сообщил, что в СМИ будут опубликованы списки тех депутатов, которые приняли участие в этом заседании сессии на площади.

На заседании отсутствуют около 20 депутатов от БЮТ и НУ-НС. Они находятся в помещении областного совета, поскольку считают, что сессия должна проходить в зале заседаний, объяснил один из депутатов.