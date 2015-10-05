Адвокат: суд проводит закрытое заседание по апелляции на продление срока ареста Савченко

10:50, 05 октября 2015
Общество
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Заседание Ростовского областного суда России по рассмотрению апелляции защиты на продление ареста Надежды Савченко проходит сегодня в закрытом режиме.

REUTERS

Об этом сообщил один из адвокатов украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко Илья Новиков в "Твиттере".

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"Апелляционное заседание Ростовского облсуда о продлении ареста Надежды Савченко проходит за закрытыми дверями", – написал он.

По словам адвоката, в зале суда присутствуют судья, секретарь, адвокат, прокурор и переводчик.

Напомним, Донецкий городской суд во время предварительных слушаний продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Надежды Савченко на 6 месяцев, до января 2016 года. Российские прокуроры огласили обвинительное заключение Надежде Савченко, по которому ей грозит до 25 лет заключения.

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