В Украине за три месяца появились 550 новых печатных СМИ

На протяжении первого квартала 2008 года в Украине было зарегистрировано 536 новых газет, журналов, дайджестов, бюллетеней и др.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сообщил председатель ведомства Николай ОНИЩУК со ссылкой на статистику органов юстиции о регистрации печатных СМИ на протяжении первого квартала 2008 года.

Министр отметил, что всего в Украине зарегистрировано около 30 тысяч печатных средств массовой информации. По его словам, это означает, что на каждые 1,5 тыс. населения всех возрастных категорий включая детей приходится приблизительно 1 печатное периодическое издание.

При этом, отмечается в сообщении пресс-службы, темпы регистрации новых печатных СМИ в Украине не снижаются. В частности, в І квартале 2007 года было зарегистрировано меньше 50 периодических печатных изданий, тогда как на протяжении аналогичного периода 2008 года этот показатель был значительно превзойден.

По данным Минюста, в Украине ежедневно в среднем органы юстиции регистрируют по 5-6 новых печатных СМИ.

По целевому назначению в Украине чаще всего регистрируются рекламные периодические издания, информационные, общеполитические и для досуга. На долю упомянутых изданий приходится подавляющая часть всех зарегистрированных печатных СМИ. В частности, доля изданий указанных целевых назначений составила свыше 80% от всех печатных СМИ, зарегистрированных с начала 2008 года.

В сообщении Минюста также отмечается, что подавляющая часть изданий в Украине регистрируется на украинском и русском языках.

Самый высокий спрос на периодическую прессу, если исходить из количества печатных изданий, которые регистрируются в органах юстиции, существует в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой областях, в Крыму и в Киеве.