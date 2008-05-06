Богословская: Тимошенко хочет вернуть себе монополию на газовом рынке

Заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о возможности начала процедуры банкротства и последующей реприватизации облгазов связаны с ее намерениями восстановить монополию на газовом рынке. Об этом заявила народный депутат, член фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Я думаю, что все происходящее сегодня правильно должно бы называться примерно так: «Газовая принцесса» времен небезызвестного Павла ЛАЗАРЕНКО торопится успеть восстановить свою личную монополию на газовом рынке Украины», - сказала депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее правительство уже доказали свою полную неспособность эффективно управлять экономикой страны. «Сегодня, прекрасно понимая, что до неминуемой отставки им осталось несколько дней, или, в лучшем случае, несколько месяцев, Юлия Владимировна и ее команда пытаются использовать последние «горячие деньки» исключительно для того, чтобы откусить свой жирный кусок от «газового пирога» Украины», - отметила народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, на совещании с руководителями госадминистраций и газопоставляющих предприятий Ю.ТИМОШЕНКО не исключила повторной приватизации облгазов, в случае непогашения долгов за потребленный газ.

«Если на протяжении месяца не будут закрыты все долги, за которые несет ответственность непосредственно облгаз, я прошу начинать процедуру банкротства. Достаточно реверансов, достаточно умолять и ожидать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила подготовить законопроект, который позволит государству назначать временных управляющих облгазов, в случае начала процедуры их банкротства.